Nevşehir Külliyesi Göz Kamaştırıyor

Nevşehir'de gelecek yüzyıllara bırakılabilecek en önemli eser olarak da değerlendirilen Nevşehir Külliyesi, hayırseverlerin yakın ilgi ve destekleri ile yükselmeye devam ediyor.



Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve belediye ile Nevşehir Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile işbirliği halinde yapımı devam eden Nevşehir Külliyesi, ihtişamlı yapısı ile adeta göz kamaştırıyor.



Nevşehir Külliyesinin cami yapısında, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki mimari özellikleri taşıyan bir şekilde 88 metre yüksekliğe sahip 4 minare ve her minarede 3 er adet şerefe bulunuyor. 50 metre yüksekliğe sahip ana kubbenin yanı sıra, çevresinde de 28 normal kubbe yer alıyor.



Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde 3 kattan oluşan ve açık ve kapalı mekanlarıyla 11 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği camii, gasilhane, gusülhane, morg, kadın ve erkek taziye evi, 500 kişilik konferans salonu, Alimler misafirhanesi ve kütüphane ile dini eğitimlerin gerçekleştirileceği çeşitli sosyal donatılarında yer alacağı Nevşehir Külliyesinde, 4 de asansör yer alacak.



Nevşehir'in genel görünümüne ihtişamlı yapısı ve Selçuklu ve Osmanlı gibi önemli medeniyetlerin mimari özelliklerini yansıtan Nevşehir Külliyesi, geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi de üstlenecek. - NEVŞEHİR