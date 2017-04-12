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Nevşehir Kontrol Kulesinin Görüntüsü
Nevşehir Kontrol Kulesinin Görüntüsü
Nevşehir kontrol kulesinin görüntüsü.
12 Nisan 2017 Çarşamba 10:22
Nevşehir
kontrol kulesinin görüntüsü
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[9489508] DHA
Nevşehir
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