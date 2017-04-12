Nevşehir Kontrol Kulesinin Görüntüsü

Nevşehir kontrol kulesinin görüntüsü(Tür: Yurt)

Nevşehir kontrol kulesinin görüntüsü

(Tür: Yurt)

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Nevşehir
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