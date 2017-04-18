Nevşehir Kapadokya'nın Başkenti Turizm Haftası Etkinlikleri Başladı

Kapadokya'nın başkenti turizm haftası etkinlikleri başladı



KAPADOKYA bölgesinin başkenti Nevşehir'de turizm haftası etkinlikleri başladı. Etkinlikler doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, bölgede sürdürülebilir bir turizm aktivitesinin hedeflendiğini dile getirdi.



Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk anıtına çelenklerin konmasıyla başlayan programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın yanı sıra, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, İl Kültür ve turizm müdür Vekili Cengiz Ekici, daire müdürleri ve turizm firmalarının sahipleri katıldı.



İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici, Kapadokya bölgesinde hali hazırda devam ettirilen kış turizmi, doğa turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi etkinliklerinin yıl boyunca yapılabilir ve sürdürülebilir bir hale getirmek hedefinde bulunduklarına dikkat çekti.



Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen 3 müze ve ören yerinin Kapadokya bölgesinin başkenti Nevşehir'de bulunduğuna değinen Ekici, 2016 yılında ülkemize yaklaşık 25,2 milyon yabancı turistin geldiği ve yaklaşık 22,1 milyar dolar gelir getirdiğini söyledi. Bölgedeki tarihi ve turistik bölgeleri 1 Milyon 500 bin turistin ziyaret ettiğini belirten Ekici. Avrupa ve Rusya gibi pazarlarda oluşan ekonomik krizler ve daralmalar, ülkemizin Arap, Çin ve Uzak Doğu gibi diğer ülkelere ve yeni pazar arayışlarına yönelmesine neden olduğunu söyledi.



Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, turizm haftası etkinliklerinin bölge turizmcilerine ve turizmden faydalanan herkese hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunurken, 'Hafta etkinlikleri süresince bölgemizin tarihi ve doğal güzelliklerini ortaya çıkarmaya ve tanıtmaya çalışacağız. Bu hafta bölgemiz açısından özel ve önemli bir yeri bulunuyor. Bu etkinliklerin yanında TRT'nin bu yıl bölgemizde yapacağı 39. Uluslararası çocuk şenliği etkinlikleri de bölgemizin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı açısından son derece faydalı olacak. 30 farklı ülkeden ilimize gelecek olan çocuklarımızla birlikte gerçekleştirilecek olan bu etkinlikler bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır' ifadelerinde bulundu.