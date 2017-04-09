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Nevşehir Kapadokya 'Da Balon Kazası; 1ölü, 20 Yaralı
Nevşehir Kapadokya 'Da Balon Kazası; 1ölü, 20 Yaralı
Nevşehir Kapadokya 'da balon kazası; 1ölü, 20 yaralı (7)(Tür: Yurt)
9 Nisan 2017 Pazar 10:08
Nevşehir
Kapadokya
'da balon kazası; 1ölü, 20 yaralı (7)
(Tür: Yurt)
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[9477436] DHA
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Kaza
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