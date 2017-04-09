Nevşehir Kapadokya 'Da Balon Kazası; 1ölü, 20 Yaralı

Nevşehir Kapadokya 'da balon kazası; 1ölü, 20 yaralı (3)(Tür: Yurt)

Nevşehir Kapadokya 'da balon kazası; 1ölü, 20 yaralı (3)

(Tür: Yurt)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kapadokya, Nevşehir, Kaza
sponsored ads