Nevşehir Kapadokya'da Balon Kazaları Toplantısı : 'Mevsimsel Geçişler Sıkıntı Yaratıyor'

Kapadokya'da balon kazaları toplantısı : "Mevsimsel geçişler sıkıntı yaratıyor"



KAPADOKYA'DA BALON KAZALARI MASAYA YATIRILDI



KAPADOKYA'da balon kazaları bugün Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici'nin de katıldığı toplantıda masaya yatırıldı. Bu yıl balon turizminde sıkıntılar yaşandığını belirten Bahri Kesici, "Bunların hiç birini es geçmiyoruz ve her biri ile ilgili gerekli önlemleri alıyoruz" dedi. Kesici, yapımı tamamlanan kulenin faaliyete geçmesi için enerji hatlarıyla ilgili çalışmanın tamamlanmasını beklediklerini söyledi.



Ürgüp İlçesi'ne bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde yapılan toplantıya Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici'nin yanı sıra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ilçe ve belde belediye başkanları ile bölgedeki balon firmalarının yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bahri Kesici, bölgedeki balon kazalarıyla ve balon turizminin sorunlarıyla ilgili hem Başbakan Binali Yıldırım'ın, hem de Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan'ın yakından ilgilendiğini söyledi. Balon operasyonlarıyla ilgili ticari havacılık ve genel havacılıkla ilgili uluslararası bir düzenleme yapıldığını belirten Bahri Kesici, "Ürgüp ve civarı son derece harika bir bölge ve yıllardır önemli ve ciddi bir gelişme kaydetti. Daha düzenli ve emniyetli bir balonculuk faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için bir takım düzenlemeler yapıldı" dedi.



"MAALESEF BALON KAZALARI GÜNDEMDE"



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak dünyada uygulanan havacılık faaliyetlerine uygun olarak burada da düzenlemeler yaptıklarını anlatan Kesici, "Bölgede yılda 2.5 milyon turistin geliyor olması, havacılık açısından balonculuk açısından çok ciddi bir potansiyel. Maalesef bölgede balon kazaları da gündemde. Bölgede özellikle bu yıl içinde mevsimsel geçişleri de göz önüne aldığımızda, birtakım sıkıntılar yaşandı. Bunların hiçbirini es geçmiyoruz ve her biri ile ilgili gerekli önlemleri alıyoruz" diye konuştu.



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak amaçlarının, bu bölgenin daha emniyetli bir uçuş sahası haline getirilmesi ve balon kazalarının önlenmesi olduğunu vurgulayan Kesici, şunları söyledi:



"Sonuçta bu bölgede on binlerce insan bu işten ekmek yiyor. Balon operasyonları konusunda Türkiye, dünyada başka ülkede olmayacak kadar bu konuya özen gösteriyor, önem veriyor. Ama, sonuçta ticari bir faaliyet. Bu sektör, yaşanan olaylar sonrasında birtakım eksikliklerimiz olabilir. Bunları ele almak için bu toplantıyı yaptık. Bölgemize sahip çıkmamız lazım. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız, bölgemizdeki bu potansiyele sahip çıkmamız lazım. Turizm açısından bu potansiyelin arttırılması için elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Biz buraya yaşanan sıkıntılarla ilgili bir eksiğimiz mi var, onu görmek için geldik."



KULE FAALİYETE GEÇMEYİ BEKLİYOR



Bahri Kesici, balon uçuşlarıyla ilgili kulenin faaliyette olmasının önemiyle ilgili bir soruya da, "Bölgenin koruma kapsamında olması nedeniyle o kulenin yapılması önemli. Enerji hatlarıyla ilgili bir çalışma yapılıyor. Kule konusu yaşanan olaylarla ilgili servis sağlayıcı bir konu değil, ola ki balon kazası yaşanırsa kuleden bunun görülüp en kısa zamanda müdahale edilmesi açısından kule önemli. Kulenin faaliyete geçirilmesiyle ilgili biraz önce de söylediğim gibi enerji hatlarıyla ilgili çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Çok kısa süre içerisinde orası faaliyete girecek. Ama, bu biraz psikolojik, kule çalışmaları biraz daha kolaylaştırıcı olacak" yanıtını verdi.



Nevşehir Valisi İlhami Aktaş da balon kazalarının yurt dışında Türk turizminin aleyhine kullanıldığını vurgulayarak, "Kazaların bölgeye etkisi maalesef düşündüğümüzden de daha büyük oluyor. Sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz. Kazaların yankısı, ülkemiz açısından da olumsuz etkiler yaratıyor" diye konuştu.