Nevşehir Devlet Hastanesinde Mikro Cerrahi Yöntemle Kas Dokusu Nakli Yapıldı

Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Nevşehir Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne getirilen ibrahim Aydın adlı 73 yaşında, diyabet gibi ek hastalıkları olan ve ayak bileğinde kırığa bağlı iyileşmeyen yarasına serbest kas dokusu transferi yapıldı.



Nevşehir Devlet Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Doğuş Yalçın, "Hastamız ayak bileğinde kırık nedeniyle ortopedi tarafından opere edilmiş, diyabet gibi ek hastalıkları olan ve enfeksiyon nedeniyle kronik bir yara gelişmiş. Pansuman tedavisinden fayda görmeyince bu tip yaralarda dolaşımı olan bir doku ile yara kapatılması en uygun çözümdür. Beş saatlik bir operasyonla diğer uyluktan alınan gracılıs flebi (mikrocerrahi yöntemle alınan damarlı kas dokusu) yine mikrocerrahi yöntem ile bu yara üzerine transfer edildi. Doku damarı mevcut damara anastomoze (damar damara mikroskop altında dikim) yapıldı. Bir gün yoğun bakıma alınan hastamız, ameliyat sonrası servisimizde takip edilmektedir. Doppler ile takibinde ve klinik gözlemde doku dolaşımı gözlenmekte, hastamız genel durumu iyi olarak takip edilmektedir" dedi. - NEVŞEHİR