Nevşehir Devlet Hastanesinde Çocuk Psikiyatri Uzmanı Göreve Başladı

Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Nevşehir Devlet Hastanesinde görevine başlayan Uzm. Dr. Merve Onat hasta kabulüne başladı.



Hasta kabulüne başladığını belirten Onat, "Ülkemizin ve aile kurumunun yegane teminatı olan çocuklarımızın koruyucu ruh sağlığını önemsemekteyiz. Çocuk psikiyatrisi kliniğinde 0 ile 18 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlerde oluşan ruhsal hastalıkların tedavisi ve takibini yapmaktayız" dedi.



Uzm. Dr. Merve Onat sözlerini şöyle sürdürdü:



" Polikliniğimizde çocuklarda ani travmalar ve stresler sonrası ortaya çıkan ruhsal sorunların tedavisi, Çocukluk ve gençlik döneminde yaşanılan korkular, kaygılar, alt ıslatmalar, dikkat dağınıklığı, hareketlilik, travmalar, madde kullanımı, takıntılar, gelişimsel zorluklar, kayıplar üzerine çocuklar, gençler ve aileleri ile çalışır. Okul başarısızlıkları ve okula uyum sorunlarının tedavisi, Motor ve dil gelişimine bağlı sorunlar, duygusal gelişim bozukluklarının tedavisi, Çocukluk çağında ortaya çıkan Otizm, şizofreni, epilepsiler, nörolojik gelişim bozukluklarının tedavisi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, duygu durum ve kaygı bozuklukları tanısında hastalarımıza hizmet verilmektedir." - NEVŞEHİR