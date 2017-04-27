Nevşehir Devlet Hastanesinde Çocuk Gelişimci Göreve Başladı

"Hastanemizde Çocuk Polikliniği ya da Çocuk Psikiyatri Polikliniğine müracaat ederek gelen çocuk hastalarımız ilgili doktorlarımızın, çocuk gelişim bölümüne yönlendirilmesi ile müracaat eden 0-18 yaş aralığındaki çocuk hastalarımıza çocuk gelişimi ve eğitim desteği verildiğini bildirdi.

Ünsal "Yönlendirilen çocuklarımıza, gelişimsel ve eğitsel öneriler-yöntemler, anne-baba eğitimi ve danışmanlığı, doğru anne baba tutumları, özel gereksinimi çocuklara sahip ailelere yönelik özel eğitim danışmanlığı ve yönlendirme çalışmaları, çocuğunuzun okul hazır olup olmadığının değerlendirilmesi, davranış problemleri olan çocuklarda (tırnak yeme, parmak emme, ısırma vb.) iyileştirme teknikleri, öneriler ve gerektiğinde uzman kişiye yönlendirme, çocuk ve uyku, çocuk ve beslenme, çocuğa uygun ders çalışma yöntemleri, çalışan anne ile çocuk arasında sağlıklı iletişim kurma becerileri geliştirme, çocuklarda dikkat süresini arttırmaya yönelik etkinlik önerileri-davranış modelleri, çocuk gelişimini destekleyici kitap, oyuncak, etkinlik ve ev aktiviteleri, yaşamsal değişimler (yer değiştirme, kardeş doğumu, okul başlama vs.) karşısında çocukların psikolojik durumu ve olumsuz etkilerin yok edilmesi, konuşma geriliği-gecikmiş konuşma problemini çözmeye yönelik öneriler ve gerektiğinde uzman kişilere yönlendirme gibi alanlarda çocuklarımıza ve ailelerine destek vermekteyiz. "dedi