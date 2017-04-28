Nevşehir Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Yatak Kapasitesi Artırıyor

Bu kapsamda Mayıs ayı içesinde yatak kapasitesinin artırılması, hali hazırdaki kullanılan mekanların daha kapsamlı hale getirilmesi için çalışmalar başlayacak. Yaklaşık 6 ay sürmesi beklen bu çalışmalar sırasında 26 yatak erişkin yoğun bakım ve 4 yatak yeni doğan yoğun bakımla şehrimize hizmet verilecektir. Çalışmaların bitimiyle İlimiz 26 yataklı 3. basamak, 9 yataklı 2.basamak, 16 yataklı 1. basamak erişkin ve 10 yataklı 1 basamak yeni doğan, 4 yataklı 2 basamak yeni doğan kapasitesine ulaşacak.

Özellikle Acil servise yapılacak 10 yataklı 1. Basamak ile sevk bekleyen, Acil yoğun bakım ihtiyacı olan hastaları için çözüm olası bekleniyor. Yine bu kapsamda yakın zamanda Hastane bünyesinde açılacak Kalp-Damar Cerrahisi Merkezi için yapılan 3. Basamak Koroner Yoğun Bakım için teknik ve fiziki çalışmalar bitmiş olup, Mayıs ayının ilk yarısı ile hizmete girecek.

Nevşehir Devlet Hastanesi Yaz boyunca Polikliniklerin açık olmadığı Cuma Akşamı, Cumartesi, Pazar günleri Dahiliye ve Çocuk Branş Hekimleri ile Mesai Dışı poliklinik uygulaması yapılacaktır. Bu uygulama hem daha iyi hizmet ve hem de Sağlık tesisinde çalışanlar arasında ek ödeme dengesinin sağlanması göz önünde bulundurularak planlanmıştır.

