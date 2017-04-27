Nevşehir'den Kısa Kısa

Nevşehir'de iş yerinden hırsızlık yaptığı güvenlik kamerası ile tespit edilen şahıs tutuklandı.





Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki bir iş yerinde yapılan hırsızlık olayı sonrası iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, görüntülerden tespit ettiği K.E. (40) adlı şahsı gözaltına aldı.





Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen K.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir kapalı ceza evine gönderildi.





- Vali Aktaş'a ziyaret



Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.





Palakoğlu, Vali Aktaş'a, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal ve kültürel faaliyetleri hakkında Nevşehir'e yönelik yapılan hizmet ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.





Palakoğlu, ziyaret sonrasında Aktaş'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.





NEÜ'de "Mezunlar konuşuyor" paneli



Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEÜ) "Mezunlar Konuşuyor" paneli düzenledi.



NEÜ Kongre ve Kültür Merkezindeki panelde konuşan İktisadi ve İdari Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Alper Aslan, mezun olacak öğrencilerin iş hayatında motivasyona ihtiyaçları olacağını belirterek, panelin öğrencilere cesaret vermek amacıyla düzenlendiğini kaydetti.



Aslan, "Mevcut öğrencilerimizin iş hayatının zorlukları karşısında motivasyona ihtiyaçları olduğunu fark ettik. Onları dinleyerek kendilerine inanmalarını, cesaret kazanmalarını istedik. Mevcut öğrencilerimizin de başlattığımız bu etkinliklere mezun olarak katılmalarını ve kendinden sonra gelenlere vefa ve cesaret ışığını vermelerini temenni ederim." diye konuştu.



Oturumlar halinde gerçekleştirilen ve NEÜ'den daha önce mezun olan eski öğrencilerin de söz aldığı ve tecrübelerini paylaştığı panele akademisyenler ve öğrenciler katıldı.