Nevşehir'den Kısa Kısa

Derinkuyu İlçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan tarafından, "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenlendi.



İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Bircan, peygamber sevgisini ve onun insanlığa örnek olarak bıraktığı hal ve davranışlarla ilgili bilgiler aktardı.



Öğrencilerin sunduğu şiir dinletisinin ardından sona eren programa, Derinkuyu Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Bacı, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.



NEÜ Rektörü Bağlı, Başkan Ünver'i ziyaret etti



Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'e ziyarette bulundu.



Bağlı'yı makamında ağırlayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünver, NEÜ'nün bundan sonraki süreçte hızla büyümesine ve gelişmesine desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.



Üniversite ve bilim insanları olarak ülkenin ve şehrin gelişmesi adına çalışmalarda bulunmaya devam edeceklerini belirten Bağlı ise bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine önem verdiklerini kaydetti.



Polisten kaçan sürücünün üzerinde esrar maddesi bulundu



Nevşehir'de bir araçta yapılan aramada, sürücünün üzerinde 29 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.





Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre kent merkezinde trafiği tehlikeye soktuğu yönünde ihbar edilen aracın sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.





Kovalamaca sonunda, başka bir polis ekibince durdurulan aracın sürücüsü B.K'nin üzerinde 29 gram kubar esrar ve 26 santimetre uzunluğunda kesici alet ele geçirildi.





B.K. hakkında uyuşturucu bulundurma, kullanma ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.