Nevşehir'den Kısa Kısa

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Murat Göktürk, partinin il teşkilat yönetimi ile Gülşehir ilçesinde vatandaşla buluştu.



Açıkgöz, Gülşehir ilçesinde katıldığı programda yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni anayasanın Türkiye'nin gelişmesini ve büyümesini hızlandıracağını söyledi.



AK Parti Milletvekili Gizligider ise Avrupa devletlerinin halk oylaması sürecine dahil olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Şimdiye kadar Türkiye'de düzenlenen referandum lara müdahil olmayan Avrupa devletlerinin, 16 Nisan referandum una müdahil olmalarının altında yatan gerekçeleri çok iyi analiz etmek gerekir. Bu mesele parti meselesinden çok daha öte devlet meselesidir. Biz yeniden buçuklu koalisyonlar, cumhurbaşkanının, başbakanın birbirlerine anayasa kitapçığı fırlattığı günlere mi döneceğiz? 16 Nisan'da bunun kararını vereceğiz."



Program sonunda milletvekilleri Açıkgöz ve Gizligider, Gülşehir TOKİ Konutları bahçesine "evet" fidanı dikti.



Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı



Nevşehir'de Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.



Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Artunay, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.



"Kalbimizle Birlikte Pedallıyoruz" etkinliği yapıldı



Bisikletliler Derneği Gülşehir Şubesi, kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla "Kalbimizle Birlikte Pedallıyoruz" etkinliği düzenledi.



Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Acer, ilçede görev yapan bazı doktorlar ile dernek üyeleri bisikletleriyle Nevşehir'deki bir alışveriş merkezinin önünde bir araya geldi.



Dernek Başkanı Cihan Canbaz, yaptığı açıklamada, toplumda farkındalık oluşturarak bisiklet kullanımını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Kalp ve vücut sağlığı açısından bisiklet kullanmak çok önemli. Bisikletsever birçok dostumuz var etkinliğimize destek veriyor. Hep beraber Kapadokya bölgesinin muhteşem manzarası arasında pedal çeviriyoruz. Kalbini ve sağlığını korumak isteyenleri bisiklet kullanmaya davet ediyoruz."



Etkinliğe katılanlar daha sonra Uçhisar, Göreme ve Avanos güzergahında yapılan tura katıldı.