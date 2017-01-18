Nevşehir'deki Fetö Soruşturmasında 3 Tutuklama

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında polislerin imamı olduğu iddia edilen 1 kişi ve 2 polis tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan polislerin imamı olduğu iddia edilen Şaban A. ve polis memurları Halil G. ile Yusuf B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanma talebiyle sevk edilen Şaban A., Yusuf B. ve Halil G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR