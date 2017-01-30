Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 3'ü asker 5 kişi tutuklandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde ev hanımı R.M, polis memuru H.İ.K, binbaşı F.M.Y, üsteğmen M.D. ve uzman çavuş M.İ, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Nevşehir'deki Fetö/pdy Soruşturmasında 5 Kişi Tutuklandı
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 3'ü asker 5 kişi tutuklandı.
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 3'ü asker 5 kişi tutuklandı.
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