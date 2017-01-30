Nevşehir'deki Fetö/pdy Soruşturmasında 5 Kişi Tutuklandı

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 3'ü asker 5 kişi tutuklandı.

Nevşehir'deki Fetö/pdy Soruşturmasında 5 Kişi Tutuklandı

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 3'ü asker 5 kişi tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde ev hanımı R.M, polis memuru H.İ.K, binbaşı F.M.Y, üsteğmen M.D. ve uzman çavuş M.İ, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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