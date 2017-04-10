Nevşehir'deki Fetö/pdy Soruşturması

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen bir astsubay, üç polis ile bir öğrenci tutuklandı.





Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, "üniversite abileri" oldukları iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve KHK ile daha önce görevden ihraç edilen eski astsubay Muhammet A. ile eski polis memurları Engin D, Şenol E, Mefa A, öğrenci Erkan A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.





Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 5 Nisan'da Nevşehir, Elazığ, Sakarya, İzmir, İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Malatya ve Şanlıurfa'da çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.