Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 5'i asker 7 kişi tutuklandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde öğrenci Melek D, daha önce yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen polis memuru Eyüp A, açığa alınan astsubaylar Dilek T, Fatih B, Gökhan K, uzman jandarmalar Nihat A ve Erken T, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Nevşehir'deki Fetö/pdy Soruşturması
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 5'i asker 7 kişi tutuklandı.
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 5'i asker 7 kişi tutuklandı.