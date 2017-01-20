Nevşehir'deki Fetö/pdy Soruşturması

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 doktor ile 8 öğretmen tutuklandı.

Nevşehir'deki Fetö/pdy Soruşturması

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 doktor ile 8 öğretmen tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde doktor Cüneyt G. ile öğretmenler Hasan K, Yasin Y, Yakup G, Çetin D, Ekrem D, İrfan A, Kenan Ş. ve Sedat D'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların, mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

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