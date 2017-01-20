Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 doktor ile 8 öğretmen tutuklandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde doktor Cüneyt G. ile öğretmenler Hasan K, Yasin Y, Yakup G, Çetin D, Ekrem D, İrfan A, Kenan Ş. ve Sedat D'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların, mahkemece tutuklandığı kaydedildi.
Nevşehir'deki Fetö/pdy Soruşturması
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 doktor ile 8 öğretmen tutuklandı.
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 doktor ile 8 öğretmen tutuklandı.
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