Nevşehir'deki Fetö/pdy Soruşturması

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 polis tutuklandı.





Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında, emniyet mensubu iken 679 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Öner K, Başkomiser Cavidan C.U. ile polis memurları Mustafa Ruhi N. ve Onur A. gözaltına alındı.





Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.