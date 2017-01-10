Nevşehir'deki Fetö/pdy Soruşturması

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 polis tutuklandı.





Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında, polis memurları Aydın Ş, Ertuğrul Y, Yaşar A, Gürbüz B. ve Halil Y, gözaltına alındı.





Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.