Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 3 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen Barış D. ile emekli polis Halil U. ve öğretmen Serdar Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Nevşehir'deki Fetö/pdy Soruşturması
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 3 kişi tutuklandı.
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 3 kişi tutuklandı.
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