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Nevşehir'deki Fetö/pdy Soruşturması

Nevşehir'deki Fetö/pdy Soruşturması

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, memurluktan ihraç edilen 4 zanlı tutuklandı.

Nevşehir'deki Fetö/pdy Soruşturması

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, memurluktan ihraç edilen 4 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, meslekten ihraç edilen, Yozgat Devlet Hastanesi sağlık memuru Murat Ö. ve Ayhan Ç, Yozgat Halk Sağlığı Merkezi'nde görevli memur Adem A. ile Yerköy Tapu Müdürlüğü memuru Mürsel Y, gözaltına alınarak Nevşehir'e getirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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