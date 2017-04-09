Nevşehir'deki Balon Kazasında Tofaş'lı Palacios ile Kız Arkadaşı Hafif Yaralandı

Nevşehir'de sıcak hava balonunun düşmesi sonucu yaralananlar arasında Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ın oyuncusu Juan Palacios ve kız arkadaşı da vardı.



Kapadokya bölgesinde Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçtiği sırada elektrik direğine takılarak düşen sıcak hava balonunda Tofaş'ın Kolombiyalı basketbolcusu Juan Palacios ve kız arkadaşı olduğu açıklandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Palacios'un ufak tefek sıyrıklarının olduğu, kız arkadaşının ise elmacık kemeğinde kırık tespit edildiği ve tedavisine başlandığını belirtildi. - BURSA