Nevşehir'de Yusuf Güney Konseri İptal Edildi

NEVŞEHİR (İHA) – Tunceli'deki 12 kişinin şehit olduğu helikopter kazası nedeniyle, 19 Nisan 2017 Çarşamba günü Nevşehir Diriliş Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Yusuf Güney konseri iptal edildi.



Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver yaptığı açıklamada, bugün öğle saatleri sıralarında 2 si hakim, 7 si polis ve 3 ü de helikopter personelinden oluşan 12 kişinin yaşanan helikopter kazası sonrasında şehit olduğunu belirterek, bu nedenle TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinlikleri kapsamında Diriliş Meydanı'nda 19 Nisan 2017 Çarşamba günü akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Yusuf Güney konserinin iptal edildiğini söyledi. - NEVŞEHİR