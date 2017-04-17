Nevşehir'de Uyuşturucudan 3 Kişi Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında üzerinde metamfetamin bulunduran üç kişi yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda İstanbul İlinden uyuşturucu madde getireceği yönünde yapılan çalışmada A.B. (49) Ç.Y. (21) ve M.E.N. (33) isimli şahıslardan 98.70 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.



Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Satın Almak' suçlarından yasal işlem yapılarak adli kontrol ile serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR