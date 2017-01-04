Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcısı M.K' yı yakaladı.
M.K.'nın üst aramasında yapılana aramada bir adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. M.K.'ya uyuşturucu madde satmak ve ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı. - NEVŞEHİR
Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcısı M.K’ yı yakaladı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcısı M.K' yı yakaladı.
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