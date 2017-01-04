Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcısı M.K' yı yakaladı.



M.K.'nın üst aramasında yapılana aramada bir adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. M.K.'ya uyuşturucu madde satmak ve ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı. - NEVŞEHİR