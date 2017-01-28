Nevşehir'de Uluslararası İlişkiler Kampı Tamamlandı

Nevşehir Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen "Uluslararası İlişkiler" konulu KYK Tematik Kış Kampına konuşmacı olarak gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak konuk oldu.



Düzenlenen programa, Vali Aktaş, KYK Genel Müdür Yardımcısı Hasan Davulcu, KYK Nevşehir İl Müdürü Mehmet Sürücü ve çeşitli illerden gelen üniversiteli öğrenciler katıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu eğitim faaliyetlerine yarıyıl tatilinde de ara vermiyor. Geçen yıl 10 farklı şehirde 1000 gençle Tematik Kış Kampları uygulamasına imza atan KYK, bu yıl da 81 ilden 1500 KYK'lı genci, 11 ilde "KYK Tematik Kış Kamplarında buluşturuyor. Kamplarda üniversiteli gençlere yönelik verilecek akademik seminerlerin yanı sıra ilin tarihi ve kültürel mekanlarının keşfedileceği şehir gezileri, sinema gösterimleri ve birbirinden farklı sportif etkinlikler düzenleniyor.



Bu kapsamda KYK Nevşehir, çevre illerden gelen 100'lerce KYK öğrencileriyle "Uluslararası İlişkiler Kampında" bir araya gelen gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Konferans Salonunda açılışı yapılan Uluslararası İlişkiler konulu Tematik Kış Kampının son gününde konuşmacı olarak öğrencilere hitap etti.



Türkiye'nin çok yakından tanıdığı gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, KYK'lı gençlerle bilgi ve tecrübelerini paylaşarak tarih ve kültürel konularda örneklerle bilgi paylaşımında bulundu öğrencilere tavsiye ve önerilerini paylaştı, öğrencilerden gelen soruları cevapladı onlara bilgi ve deneyimlerinden örnekler verdi. Ayrıca KYK'lı gençlerin temaya ilişkin akademik bilgi sahibi olmaları, alanında başarılı ve uzman isimler ile bir araya gelmeleri ve ufuklarını genişletmeleri hakkında hedefler gösterdi.



Uluslararası İlişkiler" konulu KYK Tematik Kış Kampının kapanış gününe katılan Vali Aktaş, gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak'a kendilerini ilimizde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Yapılan bu tür kamplarla gençlerin bir araya gelmesi ve değişik bölgelerde yapılması genç ufukların bulundukları bölgelerin kültürel özelliklerini yerinde görmesi bilgi ve deneyimlerine büyük katkı sağlayacağını bunun yanın da gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak'a ve kampa katılan misafir üniversiteli öğrencilere teşekkürlerini bildirdi.



Program sonunda, Vali Aktaş tarafından katılımcılara hediyeler verildi. - NEVŞEHİR