Nevşehir'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Kaymaklı'dan Nevşehir'e gelmekte olan Ali Kılıç yönetiminde ki 50 EY 185 plakalı yolcu minibüsü, aynı istikamette giden Sabri Taş yönetimindeki 34 DC 9915 tırın yakıt deposuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüs şoförü Ali Kılıç ve minibüs içerisinde bulunan 7 yolcu yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine giden sağlık ekipleri yaparken yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi ve Kapadokya Hastanesinde tedavi altına alındı.



Kaza yerinde incelemelerde bulunan jandarma ve polis ekipleri Tır şoföründen kaza ile ilgili bilgiler alırken Kaymaklı Belediye Başkanı Halit Elma da olay yerinde incelemelerde bulundu. - NEVŞEHİR