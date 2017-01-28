Nevşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Nevşehir'de şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Avanos'tan Özkonak beldesine gitmek için yola çıkan Necip Şahan (50) idaresindeki 68 MA 873 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Şahan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.