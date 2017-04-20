Nevşehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Nevşehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Nar Caddesi üzerindeki bir iş hanında Yılmaz İ. ve İbrahim Ç. adlı şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Yılmaz İ., İbrahim Ç. tarafından silahla vurularak yaralandı. Yılmaz İ., Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan İbrahim Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - NEVŞEHİR