Nevşehir'de Sanat ve Kültür Faaliyetleri

Nevşehir Belediyesi tarafından kültürel ve sanat alanında etkin hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, 2006 yılında hizmete kazandırılan Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinin, kamu kurum ve kuruluşlarla ve özel kurumların işbirliği ile toplam 299 farklı etkinliğe ev sahipliği yaptığı bildirildi.





Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, merkezde kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin tiyatro, konferans, sanatsal etkinlik, toplantı, kongre, ve eğlence programları olmak üzere geçen yıl içinde 299 ayrı programın organize edildiği kaydedildi.





Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde geçen yıl 10 tiyatro, 13 konser, 32 konferans, 57 seminer ve eğitim, 54 toplantı, 51 okul organizasyonu ile 82 çeşitli etkinlik programı gerçekleştirildiği kaydedildi.