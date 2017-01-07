TÜMÜ
Haberler Search
Nevşehir'de Sağlıktan 6 Memur İhraç Edildi

Nevşehir'de Sağlıktan 6 Memur İhraç Edildi

Kanun Hükmünde Kararname’nin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Nevşehir’de görevli 6 sağlık çalışanı memurluktan ihraç edildi.

Nevşehir'de Sağlıktan 6 Memur İhraç Edildi

Kanun Hükmünde Kararname'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Nevşehir'de görevli 6 sağlık çalışanı memurluktan ihraç edildi.

Kanun Hükmünde Kararnamenin açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı'ndan 838 memur ihraç edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamenin ardından ise Nevşehir'de görevli Eda Fatma A., Mevlüdiye K., Nermin A., Zeliha T., İlhan Ü. ve Yaşasın Nevzat Ç. olmak üzere altı sağlık memuru görevden ihraç edildi. - NEVŞEHİR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Memuru, Resmi Gazete, Nevşehir, Sağlık, Memur, Yargı
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads