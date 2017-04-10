Nevşehir'de Poli Günü Kultamaları Yapıldı

Nevşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 172. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Emniyet Teşkilatı'nın 172. yıl dönümü nedeniyle Nevşehir Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, şube müdürleri ve polisler katıldı.



Nevşehir'de düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'nda ki tören sona erdi. (COŞ-SK) - NEVŞEHİR