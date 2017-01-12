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Nevşehir'de Okullar Tatil Edildi

Nevşehir'de Okullar Tatil Edildi

Nevşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Nevşehir'de Okullar Tatil Edildi

Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Nevşehir'de bu akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir merkez, merkeze bağlı köy ve kasabalarda eğitim öğretime 13 Ocak Cuma günü bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi. - NEVŞEHİR

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