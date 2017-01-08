Nevşehir'de Okullar Tatil Edildi

Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik tarafından okullar bir gün süre ile tatil edildi.



Nevşehir'de dün gece saatlerinden itibaren yağan yoğun kar nedeniyle Nevşehir Valiliği il genelinde okulları 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süre ile tatil etti. Nevşehir Valiliği tarafından aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelliler ve hamile bayanların da bir gün izinli sayılacağı açıklandı. - NEVŞEHİR