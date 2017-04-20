Nevşehir'de Minibüs ile Tır Çarpıştı: 8 Yaralı

Nevşehir'de minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Nevşehir'den Derinkuyu istikametine giden Ali Kılıç yönetimindeki 50 EY 185 plakalı minibüs, Çardak köyü kavşağında, Sabri Taş idaresindeki 34 DC 9915 plakalı tırla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan minibüste sürücü ile birlikte 8 kişi yaralandı.



Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazanın yaşandığı alanda trafik ekiplerince inceleme yapılırken, tır sürücüsü Taş ise minibüs sürücüsünün ışık ihlali yaptığını öne sürdü.