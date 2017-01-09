Nevşehir'de Merkeze Bağlı Köy Okulları Tatil Edildi

Nevşehir'de il merkezine bağlı köy okulları ve taşımalı eğitim yapılan okullar bir gün süre ile tatil edildi.



Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle merkez ilçeye bağlı köy okullarının tamamı ve taşımalı sistemle eğitim yapılan tüm okulların bir gün süre ile tatil edildiği belirtildi. - NEVŞEHİR