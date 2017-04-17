Nevşehir'de, 'Kutlu Doğum Aşı' Dağıtıldı

NEVŞEHİR Belediyesi ve İl Müftülüğü işbirliğinde Peygamber Hz. Muhammed'inn doğumunun yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında, 'Kutlu Doğum Aşı' dağıtıldı.



Damat İbrahim Paşa Külliyesi içerisinde bulunan Kurşunlu Camii'nde öğle namazı ardından, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Ziyaddin Cavlak ve İl Müftüsü Yakup Öztürk, cami dışında oluşturulan platformda, toplananlara etli pilav ve ayrandan oluşan 'Kutlu Doğum Aşı' dağıttı. Halkın ilgi gösterdiği Kutlu Doğum Aşı dağıtımında, İl Müftülüğü görevlileri vatandaşlara gül dağıtırken, Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi yöneticileri de çeşitli ikramlarda bulundu.



- Nevşehir