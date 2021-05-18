Nevşehir'de kaybolan Şehnaz Karaman'a ne oldu? Şehnaz öldü mü, öldürüldü mü?
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Nevşehir'de kaybolan Şehnaz Karaman'a ne oldu? Şehnaz öldü mü, öldürüldü mü?

Nevşehir'de kaybolan Şehnaz Karaman'a ne oldu? Şehnaz öldü mü, öldürüldü mü?
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Lütfiye Gündüz ile Nezen Germiyen konusu işlenmeye devam ederken ortaya bir isim daha çıktı. Nevşehir'de kayıp olan bir diğer isim Şehnaz! Lütfiye Gündüz'ün kaybı araştırılırken Nezen Germiyen cinayeti de tekrar gündeme gelmişti. Aynı dönem aynı şehirden kaybolan bir diğer isim ise Şehnaz oldu. Peki, Şehnaz Karaman öldü mü, öldürüldü mü? Şehnaz kayıp mı oldu? Şehnaz kimdir?

Müge Anlı'da bugün ele alınan bir konu daha programa damga vurdu. Nevşehir'de kaybolan Lütfiye Gündüz'ün konusu araştırılırken, Nezen Germiyen cinayeti ele alınmıştı. İki konu hakkında araştırmalar devam ederken Müge Anlı ortaya bir konuyu daha çıkardı. Aynı dönem Nevşehir'de kaybolan Şehnaz konusu 18 Mayıs itibarıyla ele alınan konu oldu. Peki, Nevşehir'de kaybolan Şehnaz'a ne oldu? Şehnaz öldü mü, öldürüldü mü?

NEVŞEHİR'DE KAYBOLAN ŞEHNAZ KARAMAN'A NE OLDU?

Müge Anlı'nın bahsettiği Şehnaz'ın kaybolduğu dönemde telefon bilgilerinin ortaya çıkması nedeniyle birine kaçtığı düşünüldü. Ancak sonrasında Şehnaz'a dair hiçbir detay ortaya çıkmadı. Müge Anlı bu kaybı "Kayıp olduğu unutulan bir kayıp" olarak nitelendirdi. Konu ilk kez 18 Mayıs tarihi itibarıyla ele alındı. Detaylar aktarılmaya devam ediyor.

NEZEN GERMİYEN-LÜTFİYE GÜNDÜZ BAĞLANTISI

2012 yılında evinden ayrılan ve 6 ay sonra cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Nezen Germiyen cinayetinin kayıp Lütfiye Gündüz dosyası ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Çarpıcı iddiayı, kayıp kadının sevgilisi olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Nurullah Koçyiğit'in kız kardeşi Büşra Koçyiğit dile getirdi.

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NEZEN GERMİYEN-LÜTFİYE GÜNDÜZ BAĞLANTISI

2012 yılında evinden ayrılan ve 6 ay sonra cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Nezen Germiyen cinayetinin kayıp Lütfiye Gündüz dosyası ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Çarpıcı iddiayı, kayıp kadının sevgilisi olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Nurullah Koçyiğit'in kız kardeşi Büşra Koçyiğit dile getirdi.

Nezen Germiyen'in katili bulundu mu? Nezen Germiyen cinayetinde son durum nedir?

"NEZEN'İ BEN ÖLDÜRDÜM"

Nezen Germiyen cinayeti ve kayıp Lütfiye Gündüz ile de bağlantılı olduğu öğrenilen şüpheli Ahmet Taşkın'ın kendisine o dönem defalarca saldırıda bulunup tehditler savurduğunu açıklayan Büşra Koçyiğit, şunları ifade etti:

"Ahmet Taşkın, 'Nezen'i ben öldürdüm. Onu öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim. Seni dağa kaçıracağım. Şu Lütfiye'yi bize verin' dedi. Bana ağza alınmayacak sözlerde bulundu. Kafama silah dayadı. Okula giderken defalarca arabayı üzerime sürdü. Korktuğum için sustum."

Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz'le bağlantılı Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti

STÜDYO BUZ KESTİ

Hayrete düşüren iddia ve iki dosya arasındaki bağlantı sonrası Müge Anlı ve stüdyodakiler buz kesti. Öte yandan 13 yaşındaki Nezen cinayetinin yaşandığı o dönemde şüpheli isimler arasında yer alan Ahmet Taşkın'ın, Lütfiye Gündüz ile kaybolduğu gün görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.

Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz'le bağlantılı Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti
Ahmet Taşkın
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