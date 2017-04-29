Nevşehir'de Kaçak Kazı Operasyonu
Derinkuyu ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Derinkuyu ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Derinkuyu ilçesinde kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, belirtilen alanda izinsiz kazı çalışması yapan 8 kişiyi yakaladı.
Jandarma, şahısların kazı çalışmasında kullandığı çeşitli aletlere el koydu.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.