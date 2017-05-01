Nevşehir'de İnşaat İşçileri 1 Mayıs'ta da Çalıştı

Nevşehir'de inşaat işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçirdi.





1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yurdun çeşitli yerlerinde kutlama programları düzenlenirken Nevşehir'de inşaatta çalışan işçilerin mesaisi günün erken saatlerinde başladı.





350 Evler Mahallesindeki bir binanın inşaatında çalışan taş ustası Muammer Coşkun (31), günlük yevmiye usulü çalıştıklarını, tatil yapmaları durumunda bu ücreti alamayacaklarını belirtti.





Kış aylarında inşaat sektöründe çalışma olanağı bulamadıkları için yaz dönemini değerlendirdiklerini aktaran Coşkun, "Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı ama biz ekmek parası için çalışıyoruz. Bugün tatil yapmayı düşünürdük ama yevmiye usulü çalıştığımızdan dolayı iş bulduğumuzda çalışmak zorundayız." dedi.





Aynı inşaatta çalışan Şenol Aktürk (32) ise binanın bahçe duvarlarını taşlarla kapladıklarını, toz ve ağır malzemeler nedeniyle zor bir meslekleri olduğunu ifade etti.





Günü çalışarak geçirmek zorunda olduklarını dile getiren Aktürk, "Çalışmayana ekmek yok, çalışmayınca yevmiye alamıyoruz. Kışın çalışamıyoruz, yazın 6 ay çalışınca ne kazanırsak ona göre geçimimizi yıl boyunca sağlıyoruz. İşimiz ağır, doğal taşlarla duvar örüyoruz. Toz ve ağır taş malzemelerle uğraşıyoruz." diye konuştu