Nevşehir'de Huzur Operasyonu Yapıldı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de 275 polisin katıldığı "Huzur" operasyonu yapıldı.



Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye'de olduğu gibi dördüncüsü düzenlenen Huzur Operasyonuna 275 polis katıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terör Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı huzur operasyonunda şehrin giriş ve çıkışlarında araçlar kontrol edilirken araç içerisinde bulunan vatandaşların GBT kontrolü yapıldı.



Umuma açık iş yerlerini de denetleyen polis ekipleri burada bulunan vatandaşların kimlik kontrollerini yaparken üst araması yapıldı. İş yerlerinde ise polis ekipleri arama yaptı. - NEVŞEHİR