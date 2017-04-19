Nevşehir'de Hırsızlık Şüphelisi 8 Şahıs Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Uçhisar, Balcın köyü ve Gülşehir ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan 8 şüpheli şahsı yakaladı.

Nevşehir'de Hırsızlık Şüphelisi 8 Şahıs Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Uçhisar, Balcın köyü ve Gülşehir ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan 8 şüpheli şahsı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre jandarma ekipleri tarafından çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı iddiası ile yakalanan 8 şüphelinin aynı zamanda tehdit, hakaret, kasten yaralama suçlarından da arandığını tespit etti. Yakalanan zanlıların jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği ve şüphelilerin altınısın tutuklandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

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