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Nevşehir'de Fetö Soruşturmasında Bir Öğretmen Tutuklandı

Nevşehir'de Fetö Soruşturmasında Bir Öğretmen Tutuklandı

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir öğretmen tutuklandı.

Nevşehir'de Fetö Soruşturmasında Bir Öğretmen Tutuklandı

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir öğretmen tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan öğretmen Selami D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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