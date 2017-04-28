Nevşehir'de Fetö/pdy Soruşturması

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de Fetö/pdy Soruşturması

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, öğretmen Elif E. ile memur Abdulaziz T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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