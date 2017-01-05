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Nevşehir'de Fetö/pdy Soruşturması: 4 Tutuklama

Nevşehir'de Fetö/pdy Soruşturması: 4 Tutuklama

Nevşehir’de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 memur çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Nevşehir'de Fetö/pdy Soruşturması: 4 Tutuklama

Nevşehir'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 memur çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, haklarında soruşturma başlatılan ve ihraç edilen memurlar M.Ö., A.Ç., M.A. ve A.A.'nın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nevşehir Sulh CEza Hakimliğine sevk edildiği bildirildi. Yapılan soruşturma neticesinde M.Ö., A.Ç., M.A. ve A.A.'nın Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildiği kaydedildi. - NEVŞEHİR

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