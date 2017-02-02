Nevşehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, birisi asker 3 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, birisi asker 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgüte üye oldukları iddasıyla astsubay Zeki A. ile Nurullah A. ve Hasan Ç'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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