Nevşehir'de Fetö/pdy Davası

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, Nevşehir Defterdarlığında memur olarak çalışırken KHK ile görevden ihraç edilen ve tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.





Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık S.E. ve avukatı katıldı.



Sanık savunmasında, tanık beyanlarını kabul etmediğini, FETÖ ile bağlantısı bulunmadığını, telefonunda tespit edilen "Bylock" uygulamasından haberdar olmadığını, bu uygulamayı 15 Temmuz'dan sonra medyadan duyduğunu öne sürdü.



Mahkeme başkanı, başka davadan yargılanan M.S'nin, "sanığın 15 Temmuz öncesine kadar FETÖ elebaşına ait videoların izletildiği örgüt toplantılarına katıldığı" yönündeki beyanlarını hatırlatması üzerine S.E'nin avukatı, yüzleştirme talepte bulundu.





Mahkeme salonuna alınan M.Ş, savcılığa ifade verdiği süreçte psikolojisinin iyi olmadığını ve sağlıklı düşünemediğini belirterek, şahsı daha önce gördüğünü ancak toplantılara katılıp katılmadığını bilmediğini söyledi.





Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, bazı tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.