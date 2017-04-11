Nevşehir'de Fetö'den 8 Öğrenci Adliyeye Sevk Edildi

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 kişi adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında üniversite abilerine yönelik 5 Nisan tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında Nevşehir, Elazığ, Sakarya, İzmir, İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Şanlıurfa ve Malatya'da gözaltına alınan üniversite öğrencileri M.H.Y., B.T., S.K., M.H., İ.Z., F.G., A.Ö., B.Ç. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - NEVŞEHİR